Эксперт предупредил, какие утечки персональных данных самые опасные

Три из пяти пользователей Рунета столкнулись с утечкой личных данных, но продолжили пользоваться сервисами, которые это допустили. Такие данные приводит в свежем исследовании разработчик антивирусных решений ESET.

Почти 60 участников опроса хоть раз находили в свободном доступе свои персональные данные. Как правило, это был номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Каждый десятый отметил, что в интернет сливали его домашний адрес, пароли и личные фотографии.

После таких сливов россиян чаще атакуют звонками с неизвестных номеров и почтовым спамом. На это пожаловалось около 45 процентов респондентов, а 37 процентов заявили, что их аккаунты в соцсетях пытались взломать.

При этом лишь десятая часть пользователей Сети регулярно проверяет раскрытые базы данных. Более трети респондентов делают это только после новостей о резонансных взломах. Половина опрошенных никогда не проверяет базы, где могут оказаться их личные данные, и даже не волнуется по этому поводу.

Чаще всего, по мнению россиян, персональная информация утекает через соцсети, на втором месте - интернет-доски объявлений, на третьем - почтовые сервисы и онлайн-магазины. Без малого 60 процентов опрошенных продолжает пользоваться ресурсами, допустившими утечку, так как полагает, что такое недоразумение может случиться с каждым.

Для защиты личных данные две трети респондентов меняют пароль, 40 процентов - прибегают к двухфакторной аутентификации и установке антивирусной программы. Шесть процентов респондентов вообще ничего не делают, будучи уверены, что их "явки и пароли" никому не нужны.

Комментарий

Руслан Сулейманов, IT-директор ESET:

- Заведите отдельные SIM-карту и e-mail для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах, а также придумайте псевдоним. Это усложнит вашу идентификацию при массовых утечках данных. Для портала госуслуг и банков, где нужны настоящие ФИО и данные документов, установите надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Кража доступа к таким сервисам может привести к финансовым потерям и проблемам юридического характера. Базовыми помощниками в защите приватности являются антивирусное ПО и применение VPN-подключения к сети.