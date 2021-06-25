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25.06.2021 17:03
Рубрика: Культура

Археологи обнаружили затерянный лагерь 10-тысячной армии Брута

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда археологов при проведении дистанционного сканирования местности на севере Португалии обнаружила следы древнеримского военного лагеря, который, вероятно, является древнейшим в данном регионе.

Фото: iStock
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Краткий отчет об этом открытии опубликован на сайте Университета Эксетера. Найти лагерь археологам помогли современные технологии радарного сканирования. По мнению экспертов, этот лагерь был построен для размещения 10 000 римских солдат, отправленных на завоевание Северо-Западной Иберии.

Уже это делает данный лагерь крупнейшим из найденных когда-либо в Галисии и северной Португалии. Он также может оказаться старейшим из них. Предварительная оценка фундамента стены, которая ограждала лагерь, показала, что это сооружение можно датировать примерно вторым веком до нашей эры.

Датировать ее удалось с помощью метода оптически стимулированной люминесценции. Он основан на изучении кристаллов кварца, обнаруженных в почвенных отложениях. Оборудование позволяет определить, когда в последний раз они подвергались воздействию солнечного света. Далее расчетным путем ученые определяют, как долго эти кристаллы находились под стеной.

Открытие лагеря, который находится в местечке Ломба-ду-Мору, археологи связывают с первыми римскими военными кампаниями в этом регионе. Они считают, что он был построен для римских войск, которые переходили гору Лаборейро между реками Лима и Миньо.

Судя по находкам, он был спроектирован как временное укрепление, которое использовалось самое большее несколько недель в теплые месяцы. Соответственно, и построен он был очень быстро, возможно, всего за один день.

Лагерь был разбит на возвышенности - в целях безопасности. Письменные источники описывают не только боевые действия того времени, но и переговоры, которые римляне вели с местными народами. Им удавалось достигнуть соглашения о ненападении. И все же гарнизон следовало обезопасить.

Фото: The British Museum
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По словам доктора Жоао Фонте из Университета Эксетера, подобные временные римские лагеря всегда трудно обнаружить. Римляне, как правило, практически целиком уничтожали такие укрепления при своем уходе.

В данном случае лагерь в Ломба-ду-Мору занимал площадь более 20 гектаров. Ученые считают, что он был построен для армии римского консула Деция Юния Брута. Из письменных источников известно, что на эту землю он вторгся с двумя легионами в 137 году до нашей эры, пересек реки Дору и Лима и достиг Миньо.

Датировка стен в совокупности с огромными размерами лагеря подтверждают гипотезу о том, что он мог быть построен именно для кампании Деция Юния Брута.

До сих пор самым древним римским лагерем в Галисии и северной Португалии, раскопанным той же исследовательской командой, считался лагерь в Пенеду-душ-Лобос. Установить его возраст удалось по монетам, которые около двух тысяч лет назад обронили римские легионеры.

Лагерь в Пенеду-душ-Лобос был связан с военными кампаниями, известными как Кантабрийские войны (29-19 годы до нашей эры). Они велись на территории современных испанских провинций Кантабрия, Астурия и Леон в заключительный период завоевания Иберийского полуострова римлянами. Получается, что лагерь в Ломба-ду-Мору был построен на сто лет раньше лагеря в Пенеду-душ-Лобос.

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