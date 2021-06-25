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25.06.2021 10:41
Рубрика: Власть

МИД РФ прокомментировал размещение американских систем ПРО в Польше

Текст: Диана Ковалева

Размещение американских систем ПРО в Польше вызывает обеспокоенность РФ и будет учитываться при новом уравнении стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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"Это предмет нашей постоянной обеспокоенности. Планы размещения нам были давно известны, рассматриваем их как направленные на подрыв стратегической стабильности… В любом случае, когда мы говорим о новом уравнении стратегической стабильности, то этот элемент будет учитываться в нашей позиции", - сказал Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности.

Он также отметил, что, по оценкам Москвы, в совокупности с другими системными вооружениями и морским компонентом, который американская сторона установила в Испании, размещаемые в Польше и Румынии объекты способны к перехвату соответствующих ракет.

"И это не может не вызывать нашу обеспокоенность", - сказал Грушко, добавив, что с развитием технологий эти системы могут приобретать иное качество.

Напомним, ранее стало известно, что США начали устанавливать системы противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше.

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