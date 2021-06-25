МИД РФ прокомментировал размещение американских систем ПРО в Польше

Размещение американских систем ПРО в Польше вызывает обеспокоенность РФ и будет учитываться при новом уравнении стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это предмет нашей постоянной обеспокоенности. Планы размещения нам были давно известны, рассматриваем их как направленные на подрыв стратегической стабильности… В любом случае, когда мы говорим о новом уравнении стратегической стабильности, то этот элемент будет учитываться в нашей позиции", - сказал Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности.

Он также отметил, что, по оценкам Москвы, в совокупности с другими системными вооружениями и морским компонентом, который американская сторона установила в Испании, размещаемые в Польше и Румынии объекты способны к перехвату соответствующих ракет.

"И это не может не вызывать нашу обеспокоенность", - сказал Грушко, добавив, что с развитием технологий эти системы могут приобретать иное качество.

Напомним, ранее стало известно, что США начали устанавливать системы противоракетной обороны Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше.