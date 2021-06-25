Military Watch оценил шансы эсминца Defender в поединке с Су-24М

Military Watch провел гипотетический бой между эсминцем Defender и бомбардировщиком Су-24М.

Журнал Military Watch оценил вооружение британского эсминца класса Type 45 HMS Defender и бомбардировщика Су-24М. Напомним, после нарушения кораблем морской границы РФ у мыса Фиолент самолет сбросил четыре бомбы ОФАБ-250 по курсу судна.

Автор отмечает, что эсминцы типа 45 одни из наименее вооруженных в своем классе. На каждом корабле всего 48 вертикальных пусковых ячеек, каждая из которых предназначена только для ракет класса "земля-воздух". Радиолокационное вооружение эсминца Type 45 считается его самой грозной особенностью, хотя оно и менее мощное, чем на конкурирующих кораблях, таких как американский Zumwalt, японский Maya или китайский 055. И все же оно позволяет ему отслеживать российские военные учения вблизи Крыма, а также получать информацию о целях в глубине крымской территории.

Су-24М представляет собой самый мощный фронтовой бомбардировщик советской эпохи, который с тех пор прошел значительную модернизацию. Он может применять противокорабельные ракеты класса Х-31, а также противорадиолокационные ракеты, такие как, например, Х-58. Ракета Х-31 движется со скоростью более 3 Махов и способна разорвать пополам даже крупные военные корабли.

Поскольку каждый Су-24М вооружен несколькими такими ракетами и стреляет с большой дальности, на которой средства ПВО эсминцев Type 45 не будут особенно эффективны, российские самолеты могут представлять серьезную угрозу для таких кораблей даже в ограниченном количестве.