Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К

Россия впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, 25 июня началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС РФ. В его рамках был осуществлен перелет МиГ-31К с российских аэродромов в САР. По словам командира одного из экипажей, истребители будут выполнять "учебные задачи".

В мае на авиабазе Хмеймим была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Это расширило возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.