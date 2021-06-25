Модернизированный белорусский Т-72БМЭ показали на MILEX-2021

На проходящей в Минске 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX - 2021 белорусские предприятия демонстрируют прошедшие модернизацию образцы бронированных машин. Например, 140-й ремонтный завод показал основной боевой танк Т-72БМЭ.

Вместо устаревшего прицела наводчика-оператора на нем установлен современный "Эсса-72У" с телевизионными и тепловизионными каналами, позволяющий обнаруживать цели на расстоянии до 7000 метров и поражать на дистанции в 5000 метров.

Командир машины получил возможность при необходимости дублировать действия своего подчиненного. Для этого на его рабочем месте смонтирован специальный пульт и монитор.

Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка с боекомплектом 44 снаряда, спаренный 7,62-мм пулемет с боезапасом в 2000 пуль и установленный на башне зенитный 12,7-мм НСВТ (300 выстрелов).

На танке имеются современные средства связи. Для противодействия кумулятивным боеприпасам применена динамическая защита, прикрывающая также уязвимую кормовую часть башни.

Вместо 780-сильного двигателя В-46 установлен В-84 мощностью 840 л.с. Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч. Запас хода - 850 км. Боевая масса - 44000 кг. Экипаж - 3 человека.