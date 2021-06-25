Путин поручил полпредам доложить о помещениях для Российского Красного Креста

Полпредам президента в федеральных округах поручено до 1 октября доложить о возможности безвозмездного предоставления помещений для Российского Красного Креста и его отделений в регионах. Соответствующее поручение главы Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля по итогам состоявшейся 8 июня встречи с социальными работниками и представителями некоммерческих организаций.

Ранее одна из участниц мероприятия сообщила президенту, что Российский Красный Крест готов расширять свою деятельность, но в некоторых регионах организации не хватает помещений для открытия центров здоровья и долголетия.