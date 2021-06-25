Часть Ярославля осталась без света из-за грозы

Прогремевшая над Ярославлем гроза оставила без электричества часть крупнейшего, Заволжского района города.
- В аварийно-восстановительных работах задействованы шесть бригад Ярэнерго, шесть единиц техники, три резервных источника электроснабжения, - рассказали в мэрии города.
Областная больница и школа № 2, в которой в момент аварии на электросетях проводился ЕГЭ, были подключены к РИСЭ.
Полностью восстановить электроснабжение энергетики планировали к 16:00, но жители района сообщают, что свет по-прежнему есть не везде.