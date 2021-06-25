Сергей Шойгу и Алексей Дюмин поздравили тульских суворовцев

В торжественной церемонии первого выпуска Тульского суворовского военного училища приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и глава региона Алексей Дюмин.

Они поздравили 63 суворовцев с выпуском, вручили им аттестаты. Шестеро подростков награждены нагрудными знаками "За особые успехи в обучении". Сергей Шойгу передал в ТулСВУ историческое знамя училища.

- Всегда следуйте девизу суворовских училищ: "Жизнь - Родине, честь - никому! - напутствовал выпускников Алексей Дюмин.

ТулСВУ - правопреемник Тульского суворовского военного училища, существовавшего с 1944 по 1960 годы. Оно было возрождено в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина, благодаря решению Сергея Шойгу и при поддержке Владимира Путина. Новые корпуса построили за четыре месяца, в сентябре верховный главнокомандующий вручил училищу знамя.