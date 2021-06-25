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25.06.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

В Курске из-за жары пропала вода

Текст: Антон Валагин (Курск)

Курские власти предупредили горожан о перебоях с водоснабжением. Из-за жары потребление выросло в два с лишним раза, с дефицитом воды уже столкнулись жители многоэтажек, расположенных на возвышенностях.

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- Задействованы все водозаборные мощности, специалисты регулируют гидравлический режим для увеличения подачи воды потребителям. Но нагрузка на городскую систему велика - возможны временные отключения, - предупредили в администрации Курска.

В дефиците воды также винят частников, занимающихся "нерегулируемым поливом" своих участков и насаждений, а также гидродинамическое сопротивление трубопроводов. Они рассчитаны на среднее, умеренное потребление и не пропускают пиковые объемы.

- Уровень воды в резервуарах насосных станций резко падает. Если он опустится до критически низкого, произойдет автоматическое отключение насосов. Для повторного запуска оборудования и создания рабочего давления в системе понадобится несколько часов, - предупредили в мэрии.

В зоны отключения организован подвоз воды. Заявку можно подать по телефону 112.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

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