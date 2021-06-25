В Москве 60 процентов населения будет привито к 15 июля. "Мы выйдем на заданный график и достигнем 60% вакцинированных первой вакциной к 15 июля и второй вакциной к 15 августа", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что в городе развернуто уже 119 пунктов на базе взрослых и детских городских поликлиник. Часы их работы продлили и теперь сделать прививку от коронавируса можно с 8:00 до 22:00, а не до 8 вечера, как было ранее. Открыто более 40 точек в парках в павильонах "Здоровая Москва", работают выездные бригады в торговых центрах.

"Мы регулярно расширяем точки вакцинации и открываем дополнительные кабинеты в тех пунктах, которые есть, - сказала вице- мэр. - И с ростом потребности будем продолжать это делать. Более того, 116 частных медицинских учреждений получают от нас бесплатно вакцину и организуют вакцинацию. Мы в ближайшее время ждем регистрацию "Спутника Лайт" на федеральном уровне, его выхода в оборот, и будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", - рассказала вице-мэр.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Москвы определены группы работников, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Доля вакцинированных сотрудников в организациях определенных сфер должна составлять не менее 60%. В Москве таких служащих насчитывается порядка 3,5 - 4 миллионов, часть из которых уже прошли вакцинацию.

"С учетом уже вакцинированных и переболевших полгода назад, это чуть более 2 миллионов человек. Если мы будем также наращивать темпы вакцинации, и продолжится такая же активная обращаемость горожан и тех, кто работает в наших организациях, не проживая при этом в Москве, то к 15 июля 60 процентов москвичей будут привиты первым компонентом вакцины, а к 15 августа - вторым.