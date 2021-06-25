В Подмосковье побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

Суточная заболеваемость коронавирусом в Подмосковье достигла абсолютного максимума с начала пандемии.

Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последний день выявлено 2 436 новых случаев заражения. По этому показателю регион вышел на второе место в России после Москвы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вводятся ограничительные меры в сфере общественного питания и массовых мероприятий. Часть из них будет ослаблена с 28 июня для владельцев QR-кодов: вакцинированных, переболевших в последние полгода и имеющих актуальный отрицательный ПЦР-тест.