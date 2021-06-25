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25.06.2021 15:12
Рубрика: Власть

Глава КРОО Оренбуржья рассказал студентам о планах развития региона

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области (КРОО) Игнат Петухов встретился с учащимися колледжа экономики и информатики. Представив будущим программистам стратегию развития региона до 2030 года, он призвал молодежь строить карьеру на своей малой родине.
Фото: Корпорация развития Оренбургской области Фото: Корпорация развития Оренбургской области
Фото: Корпорация развития Оренбургской области

Участниками встречи в оренбургском колледже экономики и информатики стали ребята 17-18 лет. Юные программисты уже сегодня разрабатывают реальные проекты федерального уровня. Например, виртуальные экскурсии для столичных музеев. Еще одна интересная разработка учащихся - QR-коды на улице Советской областного центра. Наведя на них телефон, можно узнать об истории Оренбурга. Через несколько лет выпускникам колледжа предстоит сделать выбор - жить и работать в Оренбуржье или уехать в другой регион: Москву, Санкт-Петербург, Казань…

Фото: Корпорация развития Оренбургской области
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- Сейчас в команде губернатора мы разрабатываем большую стратегию развития области. Она ориентирована на 2030 год, - поделился планами Игнат Петухов. - Вы - будущие программисты и наверняка знаете, что каждый программист, работая над проектом, должен отталкиваться от пожеланий клиента. А кто клиент у той управленческой команды, которая работает сегодня в регионе? Конечно, вы! Те, кому в 2030-м будет не 17 лет, как сейчас, а 27. Нам важно понимать - что вам нужно? Что нужно сделать, чтобы вы не уехали?

Те, кто мечтает о карьере в столице, ответили, что в первую очередь их привлекает там возможность найти высокооплачиваемую работу - в то время как в Оренбуржье вчерашний выпускник чаще всего вынужден довольствоваться минимумом.

- Если ваша начальная зарплата на родине при соблюдении определенных условий - к примеру, ваших компетенций, - будет составлять 35 тысяч рублей, то, наверное, вы уже иначе будете делать выбор между "уехать" и "остаться", - заметил Игнат Петухов. - И это - вполне реально.

Аудитория живо интересовалась, как будет развиваться регион, его города и районы, какие отрасли будут перспективными. Руководитель Корпорации напомнил собеседникам, что мир стремительно меняется. Еще 15 лет назад за информацией нужно было пойти в библиотеку или включить компьютер, а сейчас все необходимые сведения можно узнать, просто заглянув в телефон. Пока самый значимый сектор экономики в Оренбуржье - порядка 40 процентов - составляет добывающая промышленность. Но в ближайшие 10-15 лет она будет замещаться новыми направлениями.

Фото: Сергей Медведев
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- Многие из вас хотят связать свою жизнь с гейм-индустрией, индустрией программирования, разработкой мобильных приложений. Сейчас эта тема активно развивается в Индии. Почему? Сильная математическая база плюс сравнительно дешевая рабочая сила. Все это есть и в нашей области, - отметил глава КРОО. - Еще одно преимущество Оренбурга - это очень комфортный город по сравнению с Москвой, где на работу приходится добираться по два часа, стоя в пробках. И никто не мешает вам, с вашей будущей профессией, получать московские зарплаты, живя здесь. Именно люди - главный потенциал Оренбуржья. Наша задача состоит в том, чтобы такие молодые и талантливые, как вы, не уезжали. Чтобы вы четко понимали, какие перед вами открываются перспективы и возможности. В это и есть главная цель новой стратегии: сделать все, чтобы люди, которые выбрали Оренбург своим домом, где они хотят жить, создавать семьи, растить детей, могли достойно зарабатывать на своей родине.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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