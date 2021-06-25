В Казани задержан мужчина, угрожавший взорвать квартиру

Сотрудники правоохранительных органов Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, к операции были привлечены бойцы спецподразделений.

- Был инцидент, когда должник отказался платить, пришли судебные приставы с участковыми уполномоченными. После этого мужчина заперся в квартире, там находилась еще одна жительница. Для оказания силового содействия были привлечены сотрудники СОБР и Росгвардии. Женщина вышла самостоятельно, мужчину задержали, - рассказал собеседник агентства.

В мэрии города заявили, что другие жители подъезда были эвакуированы.

Напомним, инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Зорге. 44-летний мужчина после визита судебных приставов закрылся в квартире и пригрозил привести в действие гранату.