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25.06.2021 12:21
Рубрика: Происшествия

В Казани задержан мужчина, угрожавший взорвать квартиру

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Сотрудники правоохранительных органов Казани задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, к операции были привлечены бойцы спецподразделений.

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- Был инцидент, когда должник отказался платить, пришли судебные приставы с участковыми уполномоченными. После этого мужчина заперся в квартире, там находилась еще одна жительница. Для оказания силового содействия были привлечены сотрудники СОБР и Росгвардии. Женщина вышла самостоятельно, мужчину задержали, - рассказал собеседник агентства.

В мэрии города заявили, что другие жители подъезда были эвакуированы.

Напомним, инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Зорге. 44-летний мужчина после визита судебных приставов закрылся в квартире и пригрозил привести в действие гранату.

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