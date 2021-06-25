Житель Казани пригрозил взорвать квартиру, закрывшись от приставов

Экстренные службы Казани прибыли к одной из многоэтажек на улице Зорге, где в квартире забаррикадировался мужчина и пригрозил устроить взрыв.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, к 44-летнему жильцу дома утром прибыли приставы. По решению суда, он должен был вынести из захламленной квартиры мусор и провести санитарную обработку.

Сотрудники УФССП по РТ приехали на место с судебным решением, однако мужчина не захотел впустить их в квартиру.

По информации старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, на месте происшествия находится прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.