АО "Транснефть - Западная Сибирь" повышает эксплуатационную надежность резервуарного парка для хранения нефти

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническую диагностику резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) №7 объемом 20 тыс. куб. м. на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), расположенной в Кемеровской области. Диагностика проводилась без вывода резервуара из эксплуатации.

Обследование выполнялось с целью получения данных о техническом состоянии емкости для определения допустимых пределов эксплуатационной нагрузки. Специалисты выполнили измерение толщины листов стенок, крыши, подводящих трубопроводов, геометрических параметров резервуара, проверили состояние днища, осуществили расчет остаточного ресурса.

Необходимость проведения диагностики резервуарного парка обусловлена тем, что в период эксплуатации конструкции емкостей подвергаются гидростатическому давлению, температурному воздействию, ветровым нагрузкам. Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на их эксплуатационную надежность.

Согласно утвержденному плану-графику АО "Транснефть - Западная Сибирь" в 2021 году полная техническая диагностика с выводом из эксплуатации будет выполнена на семи резервуарах общим объемом 130 тыс. куб. м. Без вывода из эксплуатации специалисты обследуют 13 резервуаров.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"