АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Анжеро-Судженск - Красноярск через реку Яя в Яйском районе Кемеровской области.

Согласно легенде учения, оператор Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) зафиксировал падение давления нефти на подводном переходе нефтепровода. Транспортировка сырья была остановлена в режиме телеуправления, сформирована патрульная группа, которая выехала на место предполагаемой нештатной ситуации для установления ее причин.

По прибытию на место падения давления работники линейной аварийно-эксплуатационной службы(ЛАЭС) Анжеро-Судженской ЛПДС подтвердили "выход" нефти на водную поверхность и выставила предупреждающие знаки. Для сбора условно разлившейся нефти было использовано специализированное оборудование - нефтесборщики, развернуто 240 метров боновых заграждений. В постоянном режиме выполнялся анализ воздушной среды и мониторинг состояния поверхностных вод, почвы и воздуха. В рамках дополнительной вводной отработаны действия по оказанию помощи "пострадавшему" в результате падения в воду.

В работах по локализации и ликвидации условного выхода нефти принимал участие 61 человек из числа персонала ЛАЭС Анжеро-Судженской ЛПДС, Мариинской нефтеперекачивающей станции, Центральной ремонтной службы.

По итогам наблюдательная комиссия положительно оценила ход работ, отметила слаженность и оперативность действий сотрудников предприятия, знание правил охраны труда и промышленной безопасности. Цели учения были достигнуты в установленные сроки.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"