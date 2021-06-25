АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода

Новости

Три человека погибли при стрельбе на пляже мексиканского курорта Тулум 07:21
Байден предупредил о росте смертности в США из-за штамма "Дельта" 07:20
В торговом центре штата Мэриленд произошла перестрелка 07:00
Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К 06:51
В австралийском Сиднее объявили локдаун из-за вспышки COVID-19 06:34
Посольство РФ назвало голословными заявления США об инциденте с эсминцем 05:49
Профессор "Сколтеха" обозначил цель эволюции коронавируса 05:47
Профессор назвал условие для снижения смертности от COVID-19 05:13
В Китае 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств 04:35
Власти Японии сообщили о сокращении населения в стране 04:30
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за обрушения дома 03:44
Гинцбург: Для детей и подростков подберут различные концентрации "Спутника V" 03:44
Власти Чехии объявили о погибшем и 300 пострадавших в результате торнадо 03:15
Пелоси сообщила о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия 02:52
В Чили впервые зарегистрировали заражение штаммом "Дельта" 02:39
AP: США оставят в Афганистане военных для охраны дипломатов и аэропорта 02:30
Из-под завалов рухнувшей высотки во Флориде извлекли 37 человек 02:20
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса 01:49
Владимир Путин поздравил выпускников российских школ 01:18
Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение 00:46
В Чехии торнадо разрушил четыре села 00:40
В Омане одобрено экстренное применение вакцины "Спутник V" 00:08
Британию предупредили об ответе РФ в случае повторения инцидентов в море 00:04
Зеленский заявил о желании отгородиться от Донбасса стеной 24.06.2021
В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом 24.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
25.06.2021 06:30

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Анжеро-Судженск - Красноярск через реку Яя в Яйском районе Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Согласно легенде учения, оператор Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) зафиксировал падение давления нефти на подводном переходе нефтепровода. Транспортировка сырья была остановлена в режиме телеуправления, сформирована патрульная группа, которая выехала на место предполагаемой нештатной ситуации для установления ее причин.

По прибытию на место падения давления работники линейной аварийно-эксплуатационной службы(ЛАЭС) Анжеро-Судженской ЛПДС подтвердили "выход" нефти на водную поверхность и выставила предупреждающие знаки. Для сбора условно разлившейся нефти было использовано специализированное оборудование - нефтесборщики, развернуто 240 метров боновых заграждений. В постоянном режиме выполнялся анализ воздушной среды и мониторинг состояния поверхностных вод, почвы и воздуха. В рамках дополнительной вводной отработаны действия по оказанию помощи "пострадавшему" в результате падения в воду.

В работах по локализации и ликвидации условного выхода нефти принимал участие 61 человек из числа персонала ЛАЭС Анжеро-Судженской ЛПДС, Мариинской нефтеперекачивающей станции, Центральной ремонтной службы.

По итогам наблюдательная комиссия положительно оценила ход работ, отметила слаженность и оперативность действий сотрудников предприятия, знание правил охраны труда и промышленной безопасности. Цели учения были достигнуты в установленные сроки.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил выпускников российских школ
Посольство РФ назвало голословными заявления США об инциденте с эсминцем
По факту крушения вертолета Росгвардии возбуждено дело
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
Гидрометцентр предупредил о сухих грозах