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25.06.2021 11:37
Рубрика: Общество

В Денисовой пещере на Алтае нашли ДНК человека разумного

Текст: Наталья Решетникова
Денисова пещера в Алтайском крае продолжает радовать археологов все новыми находками. На этот раз они получили доказательство того, что в ней обитал и Homo sapiens.

Результаты двухлетней работы исследователей опубликованы в авторитетном английском журнале Nature. Публикацию подготовил международный коллектив ученых, в состав которого вошли представители немецкого Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН. Основные выводы авторов изложены в издании "Наука и жизнь".

Фото: Фонд "Моя история"
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В ходе исследования было проанализировано 728 образцов осадочных пород. ДНК человека разумного нашли в 175.

Археологи сделали вывод, что в Денисову пещеру представители современного вида людей пришли примерно 45 тысяч лет назад. К тому времени ее уже основательно обжили другие виды. Первыми здесь появились денисовские люди - это произошло около 300 тысяч лет назад. Спустя 130 тысяч лет удобное укрытие облюбовали неандертальцы. Как полагают археологи, человек разумный общался и с теми, и с другими.

Ранее в пещере нашли останки девочки, жившей около 50 тысяч лет назад, родителями которой были неандерталка и денисовец.

Исследования далекого прошлого Сибири продолжаются. На днях Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН сообщил о новой работе своих сотрудников совместно с коллегами из других стран. Они изучили рацион неандертальцев 60-50 тысяч лет назад. Выяснилось, что он базировался на охоте на травоядных животных, таких как бизон и лошадь.

Кроме того, неандертальцы употребляли в пищу растения с высоким содержанием крахмала. Но рыбу представители этого вида людей, чьи зубы проанализировали ученые, не ели.

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