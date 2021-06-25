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25.06.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

В Кемерове обрушился потолок в аварийном доме

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения потолка в аварийном жилом доме в Кировском районе Кемерова.

ЧП в одной из квартир двухэтажки на улице Спартака случилось накануне вечером - около 21.30 местного времени. Хозяйка жилья, увидев, что в коридоре у входной двери с потолка осыпается штукатурка, попыталась было сообщить об этом в специализированную службу, но не успела: потолок рухнул. Покинуть квартиру женщине и ее семилетнему сыну помог сосед.

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
В Челябинске обрушились две стены жилого дома

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 293 УК РФ (халатность), продолжается, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева.

Место происшествия осмотрел руководитель территориального следственного органа СК РФ. Дом конца 1930-х - начала 1940 годов постройки, где проживает около пятидесяти человек, включили в списки аварийных в 2020 году. Расселить его было запланировано до 2029 года. Теперь же, если после уточнения масштабов и причин обрушения дом признают опасным для проживания, следствие инициирует перенос сроков его расселения и сноса.

Управляющая компания, которая обслуживает многоквартирный дом, уже установлена, жильцов опросили, специалисты осмотрели все квартиры. Строительно-техническая экспертиза будет назначена в ближайшее время. Предстоит также изъять документы, необходимые для установления истинного положения дел.

Надо сказать, в конце мая аналогичное ЧП случилось в построенном в 1957 году доме на кемеровской улице Ноградской. И там по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Кстати

"РГ" писала о том, как жильцы аварийного дома на улице Инициативной в Кировском районе Кемерова уже не первый год добиваются ремонта отмостки. Люди обеспокоены тем, что их жилье разрушается под воздействием влаги, учитывая то, что лето и весна в этом году дождливые. В марте 2021-го директору ООО УК "Жилищный Трест Кировского района" районный прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений до 1 июля. Однако в доме в очередной раз лишь залатали дыры на крыше и залили монтажной пеной место примыкания отмостки к стенам. А завершить ремонт, как сообщили жильцам в УК, планируется не раньше лета 2022 года - "по наличию собранных средств собственниками квартир".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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