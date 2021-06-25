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25.06.2021 18:03
Рубрика: Происшествия

Член банды Басаева получил пожизненный срок за атаку на военных

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Вынесен приговор еще одному участнику банды Шамиля Басаева. Его признали виновным в нападении на военнослужащих в Чечне, сообщили "РГ" в пятницу в главном управлении Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Боевика из банды Басаева приговорили к 25 годам колонии

Как установил Южный окружной военный суд, который рассматривал это дело, осужденный в феврале и марте 2000 года в составе группировки под командованием Шамиля Басаева и Хаттабау участвовал в нападении возде селения Улуч-Керт Шатойского района Чечни на силовиков. В результате той атаки погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Участника тех событий судили по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Суд признал его виновным и с учетом предыдущих судимостей приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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