Член банды Басаева получил пожизненный срок за атаку на военных

Вынесен приговор еще одному участнику банды Шамиля Басаева. Его признали виновным в нападении на военнослужащих в Чечне, сообщили "РГ" в пятницу в главном управлении Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Как установил Южный окружной военный суд, который рассматривал это дело, осужденный в феврале и марте 2000 года в составе группировки под командованием Шамиля Басаева и Хаттабау участвовал в нападении возде селения Улуч-Керт Шатойского района Чечни на силовиков. В результате той атаки погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Участника тех событий судили по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Суд признал его виновным и с учетом предыдущих судимостей приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима.