В Дагестане из-за COVID-19 отменили выпускные в школах

В пресс-службе Минобрнауки Дагестана рассказали "РГ", что управление Роспотребнадзора по Дагестану направило в их адрес письмо, где предлагается запретить проведение в школах выпускных вечеров. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой из-за роста заболеваемости COVID-19.

"Эта информация доведена до глав муниципальных образований. К сожалению, выпускных вечеров в республике не будет", - сообщили "РГ" в министерстве образования Дагестана.

Ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане запретили массовые богослужения. Запрещена работа организаций общественного питания в ночное время, закрыты фуд-корты, размещенные в торговых центрах, детские клубы.

В кафе и ресторанах запрещено играть свадьбы и устраивать корпоративы. В гостиницах, санаториях и домах отдыха допускается только пребывание лиц, имеющих вакцинацию против коронавирусной инфекции, антитела IgG, или отрицательный результат лабораторного исследования ПЦР-методом, выполненным не ранее чем за 72 часа.