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25.06.2021,  
16:36
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Боевые стрельбы вертолетчиков Балтийского флота показали на видео

Экипажи ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 Балтийского флота уничтожили объекты условного противника - самолеты на аэродроме, командный пункт и колонну бронетехники.

Цели были уничтожены на авиационном полигоне с применением неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения. При выполнении задачи летчики действовали на предельно малой высоте с использованием сложного рельефа местности.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, летно-тактическое учение смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота прошло в Калининградской области. В нем участвовали более 20 экипажей Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС.

Летчики отрабатывали пуски неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывали торпеды и бомбы весом от 100 до 500 килограммов, маневрировали в ходе воздушного боя и заходили на цели в условиях применения условным "противником" средств радиоэлектронного подавления.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Видео: боевые самолеты Балтфлота дозаправились в воздухе

Пилоты корабельных вертолетов отработали поиск, слежение и классификацию подводной лодки условного противника в Балтийском море с использованием радиолокационных средств и опускаемых гидроакустических станций. Затем экипажи Ка-27 уничтожили "вражескую" субмарину из комплексов противолодочного вооружения.

Роль подлодки условного противника исполнила дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", сейчас выполняющая задачи в море. Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота как в дневное, так и в ночное время.

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