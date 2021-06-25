Начался серийный выпуск новой противолодочной ракеты

Новейшую противолодочную ракету АПР-3МЭ запустили в серийное производство. Уже выполнена поставка первой партии.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в рамках проходящего в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона. Он добавил, что специалисты занимаются также и разработкой новых образцов авиационных противолодочных торпед. В дальнейшем на замену АПР-3МЭ планируется поставить малогабаритную авиационную противолодочную торпеду. Она должна превосходить сегодняшние образцы по дальности действия.

Кроме того, по информации Бориса Обносова, специалисты корпорации занимаются и универсальным минным комплексом. В нем предусматривается селекция целей в широком диапазоне параметров, обработка поступающей информации с применением современных алгоритмов, в том числе искусственного интеллекта.

АПР-3МЭ поражает цели на глубинах до 800 метров, скорость хода - до 40 узлов при волнении моря до шести баллов.