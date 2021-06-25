В Карелии попросили военных поставить кислород для больных COVID-19

Власти Карелии обратились к военным за помощью в поставках кислорода пациентам с коронавирусной инфекцией для избежания возникновения тяжелой ситуации. Об этом на своей странице в соцсети написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Он отметил, что кислород - это 60 процентов составной части лечения больных с тяжелой ковидной пневмонией. Без него пациент умирает. Пока кислород в регионе есть, в некоторых стационарах установлены станции, вырабатывающие медицинский газ самостоятельно. Есть газ и в баллонах. Их заправляет единственное предприятие на Северо-Западе.

Еще в апреле прошлого года заключили подобное соглашение с воинской частью, дислоцированной под Петрозаводском. У них в наличии передвижные станции по производству высокоочищенного кислорода для летчиков боевых самолетов. И, как сообщил Михаил Охлопков, договорились: в случае чрезвычайной ситуации военные летчики обеспечат учреждения здравоохранения медицинскими газами, необходимыми для заправки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сегодня в Карелии выявили 148 инфицированных COVID-19, из их не привиты 144 человека. Тяжелых - 19 пациентов, крайне тяжелых, на ИВЛ - один. За сутки умерли четыре жителя республики.