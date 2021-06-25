В Карелии разработают систему идентификации для вакцинированных жителей

В Карелии разработают систему идентификации лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или переболели ею после 1 января 2021 года. Это сделают до 1 августа.

Данное поручение дали органам исполнительной власти и муниципалитетам, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующие изменения в распоряжение 25 июня внес глава Карелии. В нем также утверждена форма знака для организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.

Кроме того, в распоряжении предлагается всем работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, оказывающим услуги населению в очной форме, пройти вакцинацию. Артур Парфенчиков во время недавней прямой линии с жителями отметил, что если ситуация будет ухудшаться, то в отношении тех предпринимателей, кто сделал прививку, дополнительные ограничительные меры по осуществлению их деятельности применяться не будут. Этот тезис закреплен теперь в распоряжении.

Изменения касаются и лиц старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Если они не вакцинированы или не переболели, то должны будут находиться на режиме самоизоляции и воздерживаться от посещения общественных мест, не связанных с работой.