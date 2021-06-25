Глава делегации Болгарии назвал Крым частью РФ

Глава болгарской делегации, которая посетила Крым, Пламен Милетков назвал полуостров законной частью России.

"Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным - это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты", - цитирует Милеткова РИА Новости.

Болгарская делегация в составе 13 человек, в том числе двух мэров и одного вице-мэра, прибыла в Крым с официальным визитом для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест". Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов.