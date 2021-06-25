На Дону ожидается аномальная жара

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Ростовской области предупредили жителей региона о надвигающейся аномальной жаре на выходных. Как сообщили в ведомстве со ссылкой на данные Росгидромета, в регионе во второй половине дня 26 июня ожидается сильная сорокаградусная жара.

Ростовчане уже получили на мобильные телефоны СМС-рассылку от МЧС с напоминанием номеров телефонов экстренных служб 01,101 и 112.

Также спасатели предупредили, что в период с 26 по 28 июня чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) ожидается в юго-восточных, местами в северо-западных (Верхнедонской, Шолоховский) и южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) районах. На остальной территории области, исключая Неклиновский район и южную половину Азовского района, сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Жителей Дона настоятельно просят воздержаться от разведения костров на природе, а также быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.