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25.06.2021 11:47
Рубрика: Общество

В Калмыкии аномальная жара повлияла на проведение выпускных вечеров

Текст: Руслан Мельников (Элиста)

Помимо Всероссийского выпускного-2021 в Калмыкии в онлайн-формате праздничные вечера пройдут на школьных площадках. При этом будут соблюдаться необходимые меры безопасности: дистанция 1,5 метра, маски, обработка рук антисептиками. В администрации Элисты подчеркнули, что все мероприятия проводятся вне помещений, на улице.

Фото: Майя Жинкина
Как пройдут выпускные вечера в школах

В пресс-службе республиканского минобразования отметили, что родители смогут посетить выпускные вечера.

- Но в этом году пройдет только торжественное вручение аттестатов, возможно, некоторые школы еще подготовят выступления. Других культурных мероприятий, посещений кафе и ресторанов не планируется. Поэтому и расходов у родителей не будет. 26 июня в 19.00 мероприятия пройдут для одиннадцатиклассников, а в 8.30 утра - для девятиклассников. Такое время выбрано из-за аномальной жары в республике, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в 2021 году Всероссийский школьный выпускной вошел в основной план мероприятий Года науки и технологий.

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