В Краснодаре экстренно приземлился лайнер с 91 пассажиром

В аэропорту Краснодара в 9:52 из-за неполадок с наддувом кабины и салона приземлился лайнер авиакомпании "Азимут", летевший из кубанской столицы в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

По данным оператора воздушной гавани, посадка самолета прошла в штатном режиме. Известно, что в этот момент на борту находился 91 пассажир.

"Лайнер вылетел из аэропорта в 8.50, но затем командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. После выработки топлива самолет благополучно в 9.52 вернулся в аэропорт базирования в Краснодаре", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Наддув, с которым, по сообщению командира лайнера, начались неполадки, - это процесс закачивания воздуха в кабину и салон для создания безопасной и комфортной среды для людей на больших высотах.

Авиакомпания, которой принадлежит борт, сообщила, что в ближайшее время предоставит пассажирам резервный самолет, который вылетит в Санкт-Петербург.