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25.06.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре экстренно приземлился лайнер с 91 пассажиром

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В аэропорту Краснодара в 9:52 из-за неполадок с наддувом кабины и салона приземлился лайнер авиакомпании "Азимут", летевший из кубанской столицы в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Фото: iStock
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По данным оператора воздушной гавани, посадка самолета прошла в штатном режиме. Известно, что в этот момент на борту находился 91 пассажир.

"Лайнер вылетел из аэропорта в 8.50, но затем командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. После выработки топлива самолет благополучно в 9.52 вернулся в аэропорт базирования в Краснодаре", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Наддув, с которым, по сообщению командира лайнера, начались неполадки, - это процесс закачивания воздуха в кабину и салон для создания безопасной и комфортной среды для людей на больших высотах.

Авиакомпания, которой принадлежит борт, сообщила, что в ближайшее время предоставит пассажирам резервный самолет, который вылетит в Санкт-Петербург.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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