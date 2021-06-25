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25.06.2021 09:40
Рубрика: Общество

В Севастополе археологи нашли склеп с 10 скелетами

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Фонд "Моя история" Фото: Фонд "Моя история"
Фото: Фонд "Моя история"

Раннехристианский склеп IV-VII веков нашей эры обнаружили археологи при раскопках на территории бывших воинский частей возле Херсонеса. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда "Моя история".

Фото: Юлия Крымова /РГ
В пригороде Херсонеса начались масштабные археологические раскопки

Усыпальница с древнейших времен была закрыта закладной плитой и осталась неразграбленной. Склеп имел обширную погребальную камеру с тремя лежанками, на которых сохранились останки более десяти человек. Археологи полагают, что это семейное захоронение. Внутрь склепа вели ступени.

- Склеп можно отнести к раннехристианским погребальным памятникам Херсонеса, - рассказали в пресс-службе.

Открытие сделано комплексной археологической экспедицией на месте будущего строительства историко-археологического парка. Ранее ученым не было известно об этой части некрополя эллинистического и римского времени.

Останки и погребальные саваны сохранились частично. Их будут изучать антропологи и реставраторы Государственного Эрмитажа. Археологи рассчитывают и на другие находки.

- Проверка металлодетектером показала, что изделий из металла там нет, - рассказал руководитель античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев. - Можно ожидать находки стеклянных украшений или чего-то подобного.

Раскопки проходят с конца мая на территории выявленного объекта культурного наследия - Южного пригорода Херсонеса. Склеп стал первой крупной находкой совместной экспедиции ИИМК РАН, Эрмитажа, Херсонеса Таврического, Института археологии Крыма, Севастопольского госуниверситета.

При прокладке трассы Москва - Казань найдены 23 памятника археологии
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