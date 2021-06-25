В Севастополе археологи нашли склеп с 10 скелетами

Раннехристианский склеп IV-VII веков нашей эры обнаружили археологи при раскопках на территории бывших воинский частей возле Херсонеса. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда "Моя история".

Усыпальница с древнейших времен была закрыта закладной плитой и осталась неразграбленной. Склеп имел обширную погребальную камеру с тремя лежанками, на которых сохранились останки более десяти человек. Археологи полагают, что это семейное захоронение. Внутрь склепа вели ступени.

- Склеп можно отнести к раннехристианским погребальным памятникам Херсонеса, - рассказали в пресс-службе.

Открытие сделано комплексной археологической экспедицией на месте будущего строительства историко-археологического парка. Ранее ученым не было известно об этой части некрополя эллинистического и римского времени.

Останки и погребальные саваны сохранились частично. Их будут изучать антропологи и реставраторы Государственного Эрмитажа. Археологи рассчитывают и на другие находки.

- Проверка металлодетектером показала, что изделий из металла там нет, - рассказал руководитель античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев. - Можно ожидать находки стеклянных украшений или чего-то подобного.

Раскопки проходят с конца мая на территории выявленного объекта культурного наследия - Южного пригорода Херсонеса. Склеп стал первой крупной находкой совместной экспедиции ИИМК РАН, Эрмитажа, Херсонеса Таврического, Института археологии Крыма, Севастопольского госуниверситета.