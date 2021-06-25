Взятие Перекопа: вторая русская армия вошла в Крым 250 лет назад

Начиная с середины XVII века русские армии пять раз штурмовали Крым. Однако выжженная степь, недостаток воды, провианта и фуража, болезни, в том числе чума и холера вынуждали закаленных в боях полководцев и запорожских казаков отступать. Проблему раз и навсегда удалось решить лишь в 1771 году генерал-аншефу Василию Долгорукову, который за победу добавил к своей фамилии титул князь Крымский.

Прекратить разорительные набеги крымской орды, которая уводила в рабство десятки тысяч жителей Литвы, Польши и России, решено было во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Трудная миссия была возложена на 2-ю русскую армию под командованием Василия Долгорукова. Выбор командующего был не случаен - военная карьера Василия Михайловича зародилась при штурме Перекопа в 1736 году под командованием фельдмаршала Миниха. За проявленную храбрость 14-летний капрал получил чин прапорщика.

Укрепления Перекопа защищали 50 тысяч татар и 7 тысяч турок под начальством крымского хана Селима Гирея, а под командованием князя Долгорукова находилось 24 тысячи штыков и сабель. Причем часть армии пришлось выделить для охраны границ Малороссии от турецких десантов и набегов татар.

Императрица Екатерина II верила в своего генерала и писала ему: "Вы в сей войне не единожды доказали, что тут, где польза Империи того требует, ваше стремление единственно есть преодолевать все препятствия. Будьте уверены, что я отменным оком смотрю на все ваши подвиги и что ваши заслуги и любовь вашу ко мне никогда не забуду, а с отличным благоволением пребываю к вам доброжелательною".

В свою очередь, русский полководец полагался на выучку своих солдат и, разделив корпус на семь колонн, Долгоруков в ночь с 13 на 14 июня (по старому стилю) начал штурм Перекопской линии. Главные удары наносились по слабым участкам, в то время как на других производились только демонстрации. К 15 июня Перекопская линия пала, а гарнизон крепости Ор-Капу капитулировал. Так же успешно действовал Сивашский отряд, который высадился на косе 17 июня, а в ночь на 18 июня штурмом овладел крепостью Арабат. Действия войск прикрывалась с моря эскадрой Сенявина.

После разгрома на Перекопе хан Селим Гирей бежал в Румелию, поручив защиту Крыма Ибрагиму-паше, который хотел сначала защищаться в Карасу-базаре, но затем отошел к Кафе. Там командующий турецким корпусом ждал подкреплений из Константинополя, но корабли ушли в Анатолию, и комендант сдал крепость. В течении двух недель все ключевые города Крыма были заняты русскими войсками.

В сентябре 1771 года Долгоруков с частью армии и освобожденными рабами вернулся на зимние квартиры в Малороссию, а крымские татары избрали новым ханом сторонника России - Сахиб-Гирея. Новый хан начал мирные переговоры с Россией и 12 ноября 1772 года Крым был объявлен независимым ханством под покровительством Екатерины II.

За успешный крымский поход Василий Долгоруков получил орден святого Георгия I-й степени, шпагу с алмазами, алмазы к уже имеющемуся ордену Андрея Первозванного и почетную приставку к фамилии.