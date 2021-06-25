К 300-летию Екатеринбурга создадут 3D-реконструкцию города 1733 года

Над интерактивной картой города, где жители смогут воссоздать трехмерные изображения зданий прошлого века, трудятся ученые, геодезисты, архитекторы. Для воплощения исторического облика они используют записи отцов-основателей Екатеринбурга - Вильгельма де Геннина и Василия Татищева. Проект финансирует Российский научный фонд.
- Мы также участвуем в проекте "Исторический багаж" по созданию мультимедийных стендов на железнодорожных узлах. Там будут размещаться справки об истории отделения железной дороги, памятных событиях и выдающихся уральцах. Это просветительская работа, которая поможет развитию и внутреннего туризма, - поделился Редин.
Проект запустили в стране два года назад при содействии Института российской истории РАН и железнодорожных предприятий. К примеру, в прошлом году первые экспозиции появились в городах-героях и воинской славы, включая зарубежные - Минск, Брест. Региональные отделения РИО для этого привлекают работников архивов и музеев, местных историков.
К слову, на пост председателя совета Свердловского отделения общества выдвинули ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Сейчас создается консорциум научных организаций для совместной работы, куда войдут столичный Институт российской истории, институты истории Санкт-Петербурга, Сибирского и Уральского отделения РАН.
Справка "РГ"
Русское историческое общество было основано в Санкт-Петербурге в марте 1866 года по инициативе деятелей наук и госуправления, оно просуществовало до 1920 года. Деятельность Российского исторического общества возобновили в 2012-м, в данный момент в нем состоит более 60 организаций, а представлено оно в 50 регионах, включая УрФО.