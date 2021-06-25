К 300-летию Екатеринбурга создадут 3D-реконструкцию города 1733 года

К 300-летнему юбилею уральские историки разработают 3D-реконструкцию Екатеринбурга 1733 года и энциклопедию города. Об этом "РГ" рассказал профессор УрФУ, главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Дмитрий Редин. С их запуском поможет Свердловское отделение Российского исторического общества (РИО).

Над интерактивной картой города, где жители смогут воссоздать трехмерные изображения зданий прошлого века, трудятся ученые, геодезисты, архитекторы. Для воплощения исторического облика они используют записи отцов-основателей Екатеринбурга - Вильгельма де Геннина и Василия Татищева. Проект финансирует Российский научный фонд.

- Мы также участвуем в проекте "Исторический багаж" по созданию мультимедийных стендов на железнодорожных узлах. Там будут размещаться справки об истории отделения железной дороги, памятных событиях и выдающихся уральцах. Это просветительская работа, которая поможет развитию и внутреннего туризма, - поделился Редин.

Проект запустили в стране два года назад при содействии Института российской истории РАН и железнодорожных предприятий. К примеру, в прошлом году первые экспозиции появились в городах-героях и воинской славы, включая зарубежные - Минск, Брест. Региональные отделения РИО для этого привлекают работников архивов и музеев, местных историков.

К слову, на пост председателя совета Свердловского отделения общества выдвинули ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Сейчас создается консорциум научных организаций для совместной работы, куда войдут столичный Институт российской истории, институты истории Санкт-Петербурга, Сибирского и Уральского отделения РАН.

Справка "РГ"

Русское историческое общество было основано в Санкт-Петербурге в марте 1866 года по инициативе деятелей наук и госуправления, оно просуществовало до 1920 года. Деятельность Российского исторического общества возобновили в 2012-м, в данный момент в нем состоит более 60 организаций, а представлено оно в 50 регионах, включая УрФО.