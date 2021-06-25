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СМИ: Телеведущая Ксения Бородина подала на развод

Новости
    25.06.2021, 16:54
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

38-летняя российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина (при рождении - Амаева, во втором браке - Омарова) подала на развод.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Напомним: в июле 2015-го телеведущая вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова, которому в декабре того же года родила дочь. Но после между молодыми случился, видимо, разлад. Во всяком случае, как передает "СтарХит", слухи о расставании пары "ходят уже несколько недель": "Они отдыхали отдельно, не ходили на мероприятия и много чего не делали вместе".

Теперь же - уверяет издание - Ксения и вовсе решила подать на развод. Известно об этом стало буквально только что.

Согласно уточнениям ресурса, "в последнее время 40-летнего бизнесмена все чаще стали замечать в компании других девушек, при этом он отрицал с ними связь". Позже появилась информация, что Омаров "съехал из дома и поселился в одном из жилых комплексов в центре Москвы".

Фото: kino-teatr.ru
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О том, как супруги будут делить имущество, подробностей еще нет.

Ксения родилась в 1983 году в Москве. С 2004-го - ведущая "Дома 2". Снялась в фильмах и сериалах "Заза", "Метод Лавровой", "Деффчонки", "С Восьмым марта, мужчины!" Автор книг "Дом 2. Законы любви" и "Худеем с Ксений Бородиной".

Встречалась с солистом группы "Динамит" Нерушенко, погибшим в 2005-м в ДТП. Первый муж - бизнесмен Юрий Бугадов, с которым Ксения познакомилась на Comedy Club.

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