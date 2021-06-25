Трудно улучшить совершенство: американское издание оценило СВД

Американское издание сравнило СВД с новейшими российскими снайперскими винтовками.

Обозреватель издания 19fortyfive.com Питер Сучиу (также пишет для The National Interest) сравнил СВД с новейшими моделями снайперских винтовок, которые должны прийти на замену.

Эксперт отмечает - СВД так хороша, что со времен холодной войны претерпела лишь незначительные изменения. Технически не являясь "снайперской винтовкой", СВД Драгунова была оружием пехоты советской/российской армии с момента ее появления в 1963 году. СВД была разработана Евгением Драгуновым в 1950-х годах и представляет собой самозарядную винтовку, предназначенную для поражения различных типов целей на дальности до 1200 метров.

Простая в использовании, обслуживании и ремонте, самозарядная винтовка СВД использовалась не только подготовленными стрелками, ведь эффективно использовать ее можно уже при минимальной подготовке.

В начале 2020 года российские военные получили обновленную версию - СВД. Новейшие версии стали немного точнее благодаря более тяжелому хромированному стволу, а также улучшенной эргономике и возможности установки более широкого спектра аксессуаров. Вместо деревянных приклада и рукоятки, СВДМ использует полимерную пистолетную рукоятку вместе с модульным складным прикладом, что также обеспечивает заметное снижение веса винтовки.

Несмотря на многочисленные модернизации и усовершенствования, российские военные, могут захотеть заменить СВД настоящей "пехотной снайперской винтовкой". Существует ряд потенциальных кандидатов, среди которых снайперская винтовка СК-16 концерна "Калашников". Также в списке претендентов - Т-5000 Orsis и DVL-10M3 от Lobaev Arms.

Однако эти новинки - более чувствительное оружие. Оно требует правильного использования, и с ним нельзя обращаться непрофессионально.

Возможно, учитывая все эти соображения, России следует остановиться на СВД. Трудно улучшить совершенство.