Умерла актриса из "Роньи, дочери разбойника" Мед Ревентберг

Шведская актриса, режиссер, сценарист и театральный деятель Мед Ревентберг умерла 24 июня на 74-м году жизни. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на подтверждение родных артистки. Причина смерти не называется.

Vila i frid Med Reventberg (1948-2021). Hoppas livet var en fest! pic.twitter.com/71IeQsHmxa — Micke Andersson (CKK) (@mickesmygarn) June 24, 2021

Инга Маргарет Ида Ревентберг родилась 7 июня 1948 года в Нючёпинге на берегу Балтийского моря. В 70-х была участницей широко известной в специфических кругах гётеборгской левацкой рок- и театральной группы Nationalteatern (образовалась в 1971-м, существует по сей день). В 2005-м возглавила театр в Западной Ботнии.

Сниматься начала в 1973-м. На счету - несколько кино- и телефильмов и сериалов. В частности - "Ронья, дочь разбойника", шведская экранизация 1984 года повести Астрид Линдгрен.