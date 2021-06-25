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Умерла актриса из "Роньи, дочери разбойника" Мед Ревентберг

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    25.06.2021, 11:22
Текст:   Олег Усков

Шведская актриса, режиссер, сценарист и театральный деятель Мед Ревентберг умерла 24 июня на 74-м году жизни. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на подтверждение родных артистки. Причина смерти не называется.

Инга Маргарет Ида Ревентберг родилась 7 июня 1948 года в Нючёпинге на берегу Балтийского моря. В 70-х была участницей широко известной в специфических кругах гётеборгской левацкой рок- и театральной группы Nationalteatern (образовалась в 1971-м, существует по сей день). В 2005-м возглавила театр в Западной Ботнии.

Сниматься начала в 1973-м. На счету - несколько кино- и телефильмов и сериалов. В частности - "Ронья, дочь разбойника", шведская экранизация 1984 года повести Астрид Линдгрен.

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