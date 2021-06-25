Умерла актриса из "Соляриса" Тарковского Ольга Барнет

Народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова, актриса кино и ТВ Ольга Барнет скончалась в пятницу на 70-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Причиной смерти артистки названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Публичного прощания с Барнет, согласно ее последней воле, не будет, уточнили в пресс-службе.

Ольга Барнет родилась в 1951 году и полвека прослужила в Художественном театре, куда пришла в 1972-м - после окончания Щукинского училища.

В числе экранных работ - "Солярис" Тарковского (мать Криса), "Перевод с английского", "Время-не-ждет" по Джеку Лондону, Кэтти из "Бегства мистера Мак-Кинли", "Взлет" Кулиша, "Шляпа" с Янковским, Кэт из "Черного треугольника", другие.