В Чехии торнадо разрушил четыре села

На юго-восток Чехии, вблизи границы с Австрией и Словакией, обрушился торнадо, сообщает РИА Новости. Пострадали около 150 человек и, возможно, есть и погибшие, считают местные власти.

"Торнадо сравнял с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина, - рассказал представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова​​​.. - Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие".

Повреждены сотни домов. В нескольких регионах власти объявили чрезвычайную ситуацию.