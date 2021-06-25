В Москве задержаны продавцы фиктивных справок о вакцинации

О задержании продавцов фиктивных медицинских справок сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно c коллегами из Северо-Западного и Южного административных округов столицы выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации.

Так, на северо-западе столицы полицейские в ходе проверочной закупки приобрели справку о наличии противопоказаний от прививок, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник столицы. Справка оказалась поддельной. Задержанная гражданка представилась курьером. Однако выяснилось, что официально женщина в службе курьерской доставки не трудоустроена. Когда ее везли в отдел полиции, она попыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на мобильном телефоне.

А на юге столицы сотрудники полиции задокументировали факт продажи 33-летним гражданином справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник Москвы, в которой было указано о наличии в организме высокого количества антител к коронавирусной инфекции.

Полицейские установили, что и этот документ является поддельным. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.