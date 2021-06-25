Вертолеты Apache беззащитны перед ПВО России и Китая

Армия США ищет новое оружие для легендарных вертолетов AH-64 Apache. С нынешними ракетами ближнего боя винтокрылые машины - легкая добыча для зенитных систем Росси и Китая.

Пентагон объявил конкурс на создание высокоточного вертолетного боеприпаса большой дальности (LRPM). Сравнительные стрельбы планируется провести в 2022 году, затем военные выберут один или несколько образцов и за пять лет доведут их до требуемой кондиции, пишет Popular Mechanics.

Основным вооружением Apache являются созданные в 80-х годах ракеты AGM-114 Hellfire, чья 7-километровая дальность дальность за 40 лет не сильно увеличилась. Для запуска ракет экипажу приходится сближаться с целью вплотную, попадая под удар систем ПВО "Тор" и "Панцирь-С1".

Необходимость визуального контакта с целью всегда была ахиллесовой пятой "Апачей". В 1999 году на Балканах была создана оперативная вертолетная группа "Ястреб", для нанесения ударов по позициям югославских войск, но на деле AH-64 не использовались из-за опасений их уничтожения огнем зенитных систем. Через четыре года в Ираке попытка прорыва ПВО группой Apache закончилась катастрофой. Из 31 вертолета, участвовавшего в рейде, один был сбит, остальные повреждены. С тех пор США не предпринимали попыток использовать ударные вертолеты в районах с действующими зенитными комплексами.

Сейчас "Апачи" ограниченно используют израильские ракеты Spike N-LOS с дальностью полета до 30 километров. Телекамера из ГСН запущенной ракеты транслирует картинку в кабину вертолета, откуда происходит наведение на цель.