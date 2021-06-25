Власти Японии сообщили о сокращении населения в стране

Население Японии за пять лет сократилось на 860 тысяч человек и составляет 126,2 миллиона человек. Предварительные данные переписи по стране, которую провели в минувшем году, публикует министерство по административным делам и коммуникациям.

Количество жителей уменьшилось в 38 из 47 префектур страны. "Наибольшее снижение - на пять-шесть процентов - зафиксировано в северных префектурах Аомори и Акита, - приводит подробности ТАСС. - При этом в столичном регионе, в который входят четыре префектуры - Токио, Канагава, Тиба и Сайтама - напротив, отмечен прирост населения примерно на 800 тысяч человек".

Прирост жителей отмечен также в южной префектуре Окинава, западной Осаке и в юго-западной Фукуоке. Впервые с 1950 года Япония не попала в первую десятку стран мира по населению. Сейчас страна находится на 11-м месте в этом списке.