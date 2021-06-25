Врач рассказал о питьевом режиме в жару

От полутора до двух литров воды в день надо выпивать в жару здоровым людям. Людям с сердечной недостаточностью - литр-полтора, при этом нужно добавлять в рацион минералку, чтобы восполнить потерю калия и магния, рассказала заведующая отделением функциональной диагностики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, врач-кардиолог Юлия Гончарова.

"Многие люди с сердечной недостаточностью стараются не пить больше литра воды, чтобы не нагружать сердце, но так делать не надо, - цитирует медика РИА Новости. - Вне зависимости от сопутствующих заболеваний сокращать объем питья нельзя".

Показаны в жаркое время года - орехи, различные семечки, зелень, фрукты, овощи - они содержат большое количество магния и калия, поясняет Гончарова. Лучшее время для появления на улице в жару - раннее утро или уже вечер. Основная проблема в такую погоду у большинства людей, в том числе и с кардиологическими проблемами, - это обезвоживание, поэтому очень важно пить достаточное количество воды, акцентирует эксперт.