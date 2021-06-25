Вышел русский трейлер фильма ужасов "Вуду"

На YouTube появился локализованный трейлер британского фильма ужасов "Вуду" (The Unfamiliar в оригинале), авторы которого трудолюбиво прошлись по десятку-другому сценарных и операторских приёмов, и поскакали в кассу за гонораром, усталые, но довольные.

По центру истории создатели водрузили врача британской армии женского пола, которая возвращается с войны, "думая, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство". Однако вскоре протагонистка понимает, что "в мирной жизни ее преследует нечто зловещее". Виной чему - супруг героини, таскавший их детей в опасные этнические экспедиции, где в несчастных угнездились нехорошие духи. И вышибить этот клин можно другим клином - через учинение опасных ритуалов.

Режиссер и соавтор сценария - Хенк Преториус (британско-южноафриканская комедийная мелодрама "Исполнительница главной роли").

В ролях: Джемайма Уэст ("Борджиа"), Кристофер Дэйн ("Доктор Кто"), Ребекка Хон ("Расскажи это пчелам").

В кино - с 19 августа.