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25 июня 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2021 года № 1916 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 24 июня 2021 г.
Опубликован 25 июня 2021 г.
Вступает в силу 24 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 19 июня 2021 г. № 14-00-03/34-2021, от 21 июня 2021 г. № 14-00-02/35-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле слова "обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на территории Республики Саха (Якутия), в связи с началом прохождения весеннего половодья" исключить;

2) дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:

"Проведение национального праздника Ысыах Олонхо в 2021 году в Олекминском районе и XXI Спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары - 2021" допускается при соблюдении санитарных протоколов, согласованных с Главным государственным санитарным врачом по Республике Саха (Якутия) и утвержденных председателями организационных комитетов по проведению национального праздника Ысыах Олонхо в 2021 году в Олекминском районе и XXI Спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары - 2021".";

3) пункт 18 признать утратившим силу.

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "25 июня 2021 года" заменить словами "15 июля 2021 года";

2) в пункте 2:

а) подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"При этом не допускается посещение торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.";

б) подпункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"посещение детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.".

3. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, дополнив пунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Аэропортам, расположенным в г. Якутске, г. Мирном и г. Удачном, обеспечить измерение температуры тела прибывающих граждан и при выявлении граждан с температурой тела 37,1ºС и выше направлять сведения о таких гражданах в медицинские организации по месту проживания или пребывания и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в день выявления путем направления письменной информации, содержащей сведения о фамилии, имени, отчестве и адресе проживания или пребывания таких граждан.".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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