Актер Леонид Топчиев найден мертвым в своей квартире в Москве

Заслуженный артист РСФСР, актер театра, кино и ТВ Леонид Топчиев скончался на 92-м году жизни в Москве.

Как передает KP.RU, "в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 91-летнего актера Леонида Георгиевича Топчиева". На место прибыли полицейские и врачи "скорой", которым оставалось лишь констатировать смерть пожилого мужчины. Актер скончался у себя дома, на Нахимовском проспекте, 23 июня.

Согласно уточнениям источника издания, при осмотре тела "каких-либо следов насильственной смерти обнаружено не было". По предварительной версии, Топчиев скончался в силу естественных причин.

Далее тело артиста было направлено в морг на медицинскую экспертизу.

Леонид Топчиев родился 9 января 1930 года. В 1946-1949 годах - актер Центрального детского театра, актер МХАТа в 1952-1975-х. Работал главным режиссером Вологодского театра драмы, Ярославского Государственного академического театра драмы и Московского Литературно-драматического театра ВТО. Был профессором кафедры мастерства актера, преподавал в РАТИ-ГИТИС.

На экранах - с 1975-го: Орландо в "Борце и клоуне", граф Галицкий из "Олеко Дундича", Иван III в советско-индийском "Хождении за три моря", Мергелян в советско-чехословацкой детской ленте "Потерянная фотография", картины "Казаки", "Верните плату за обучение", "Радости земные", профессор Болтон в экранизации рассказа Брэдбери "О скитаниях вечных и о Земле" в рамках телепрограммы "Этот фантастический мир", другие.