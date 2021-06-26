Кабмин выделил средства на выплаты на детей и беременным женщинам

Правительство одобрило выделение средств на выплаты ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет и женщинам, ставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей", - говорится в заявлении.

Ответственным за организацию и проведение информационно-разъяснительной работы о возможности получения пособий был назначен Минтруд.

Напомним, с 1 июля Пенсионный фонд начнет принимать заявления на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать его можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Так, родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, смогут оформить выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка. Женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, смогут получить половину прожиточного минимума трудоспособного населения.