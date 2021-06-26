Распоряжение главы Республики Карелия от 25 июня 2021 года № 357-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, ст. 457, ст. 459, ст. 460, ст. 463, ст. 469, ст. 471, ст. 472, ст. 474, ст. 475, ст. 476, ст. 478; № 4, ст. 725, ст. 729, ст. 730, ст. 733, ст. 736, ст. 739, ст. 741, ст. 743, ст. 744, ст. 747, ст. 748, ст. 752; № 5, ст. 1016, ст. 1017, ст. 1018, ст. 1019, ст. 1021, ст. 1022, ст. 1023, ст. 1026, ст. 1027, ст. 1028, ст. 1030, ст. 1032, ст. 1034, ст. 1035, ст. 1039, ст. 1042; № 6, ст. 1306, ст. 1307, ст. 1310, ст. 1311, ст. 1314, ст. 1318, ст. 1319, ст. 1321, ст. 1322, ст. 1327; № 7, ст. 1630, ст. 1634, ст. 1635, ст. 1639, ст. 1651; № 8, ст. 1832, ст. 1833, ст. 1837, ст. 1840, ст. 1843, ст. 1846; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2020 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:

"7.7. Рекомендовать лицам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями, за исключением лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), воздержаться от посещения общественных мест, обеспечить режим самоизоляции, кроме случаев выполнения трудовой функции и посещения общественных мест с целью решения вопросов жизнеобеспечения.";

2) абзац пятый пункта 8.6 дополнить предложением следующего содержания:

"Утвердить форму знака для организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.";

3) дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:

"8.7. Предложить работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, оказывающим услуги населению в очной форме, до 1 августа 2021 года пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19).

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения дополнительных ограничений в отношении лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), дополнительные ограничительные меры по осуществлению деятельности применяться не будут.";

4) дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:

"9.4. Органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, организациям, оказывающим услуги, связанные с массовым посещением гражданами, в срок до 1 августа 2021 года разработать систему идентификации лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

5) дополнить приложением 5 следующего содержания:

"Приложение 5 к распоряжению Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







