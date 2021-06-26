"Красный Маврикий" поменял хозяина

В немецком Людвигсбурге в субботу утром с аукциона продана известнейшая и редчайшая марка "Красный Маврикий". За 8,1 миллиона евро. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

Лот под названием 1847 Mauritius 1d Ball Cover был выставлен частным владельцем со стартовой ценой в четыре миллиона евро. По информации аукционного дома, конверт с "Красным Маврикием" меняет своих владельцев только раз в несколько десятилетий.

"Красный Маврикий" и "Синий Маврикий", рассказала газета Süddeutsche Zeitung, в среде филателистов считаются наиболее вожделенными марками. Именно их в 1847 году жена британского губернатора острова наклеивала на конверты с приглашениями на свои костюмированные балы.

Эти марки, кстати, изготавливались весьма простым способом - на печатном станке для визитных карточек. И вот теперь они считаются драгоценными раритетами.

Между тем синих марок, которые предназначались для международной корреспонденции, сейчас сохранилось 12 штук. А красных - 15. Из них три на оригинальном конверте, что особенно ценится филателистами. Один из них принадлежит королеве Великобритании, другой хранится в филателистической коллекции Британской библиотеки, а третьим владел миллионер Викрам Чанд. Этот, третий, конверт и оказался на аукционе в Людвигсбурге со стартовой ценой в четыре миллиона евро. В конечном итоге один из трех заинтересованных участников аукциона выложил вдвое больше. По данным организаторов торгов, им стал говорящий по-немецки коллекционер из Европы.