Мэрилин Мэнсон хочет сдаться полиции из-за обвинений в нападении

Певец Мэрилин Мэнсон согласился сдаться полицейскому управлению Лос-Анджелеса в связи с ордером на арест Нью-Гэмпшира, выданным в октябре 2019 года, сообщила в пятницу Los Angeles Times полиция Гилфорда, штат Нью-Гэмпшир.

Обвинения связаны с инцидентом в павильоне банка Нью-Гэмпшира в 2019 году, где выступал Мэнсон. Местная полиция сообщает, что, скорее всего, он появится в суде в августе.

Ранее сообщалось, что полиция в штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по делу о нападении на видеооператора. При этом пояснялось, что вменяемые ему обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.

Мэнсон должен явиться в полицию Лос-Анджелеса, однако неясно, когда именно это произойдет, заявил начальник полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи.

Рок-исполнителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штраф в размере до двух тысяч долларов.