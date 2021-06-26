В столице анонсировали проведение Московского урбанистического форума

В преддверии урбанистического форума в столице открыли голосование по вопросам столичного благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Участникам опроса предлагают ответить на ряд вопросов, касающихся благоустройства территорий.

В частности, что влияет на уровень счастья горожан: чистые, благоустроенные улицы, дворы и подъезды, уютные и красивые парки, качественные дороги или теплые дома? Все эти вопросы будут обсуждать с 1 по 4 июля на Московском урбанистическом форуме, который пройдет в парке "Зарядье".

К слову, своим мнением уже поделились более 12 тысяч человек. Для участия в голосовании нужно перейти на страницу онлайн-проекта "Индекс городского счастья".