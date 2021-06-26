На ГЭС в Якутии произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел на реке Вилюй в районе поселка Чернышевский в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука, расположенного на реке.

- Персонал станции совместно со специалистами третьего отряда МЧС по Мирнинскому району установил боновое заграждение на водную поверхность, которое не дает пятну распространяться. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия загрязнения окружающей среды и в кратчайшие сроки восстановить естественное состояние воды в районе нижнего бьефа станции, - приводит агентство слова представителей ведомства.

Подробности происшествия и размер пятна не сообщаются. Ликвидировать последствия разлива будут сотрудники специализированной организации. Сейчас, как уточняют в ТАСС, на месте работают представители Мирнинского комитета государственного экологического надзора и Восточно-Сибирского Федерального агентства по рыболовству.

Каскад Вилюйских ГЭС - основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность - 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии - 2, 1 млрд. кВтч.